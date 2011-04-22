"Індустріал груп" придбала 42% держакцій збагачувальної фабрики "Кондратьєвська"

ТОВ "Паливна компанія "Індустріал груп" (м. Донецьк) придбала на приватизаційному конкурсі 42,129% державний пакет акцій ПАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Кондратьєвська".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду державного майна України.

Реалізаційна ціна пакета становила 10 млн. 262 тис. грн. при його початковій ціні 10 млн. 156 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ кілька разів виставляв на продаж 42,129% держпакет акцій ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Кондратьєвська». Востаннє початкова вартість пакета акцій була знижена на 30% - до 10 млн. 156 тис. грн.

ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Кондратьєвська» (м. Горлівка, Донецька обл.) займається збагаченням кам`яного вугілля. Виручка від виробленої продукції за підсумками 9 місяців 2010 року становила 8 млн. 132 тис. грн. За результатами трьох кварталів 2010 року дебіторська заборгованість підприємства становила 16 млн. 553 тис. грн., кредиторська заборгованість – 6 млн. 282 тис. грн.