На Запорізькій АЕС побудують станції сейсмологічного контролю.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької обласної державної адміністрації.

«Сейсмічна ситуація на території ЗАЕС є достатньо стабільною, але, враховуючи ситуацію на японській АЕС, сьогодні проводиться оцінка сейсмоактивності на промисловому майданчику Запорізької станції», - зазначається в повідомленні.

При цьому, за даними прес-служби, директор Запорізької АЕС Вячеслав ТИЩЕНКО запевнив голову Запорізької ОДА Бориса ПЕТРОВА, що «найближчим часом на ЗАЕС буде побудовано спеціальні станції контролю, які оцінюватимуть сейсмічну ситуацію на промисловому майданчику АЕС, стан самого майданчика, ґрунтів тощо».