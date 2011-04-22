«Укренерго» та Kalpataru підписали контракт щодо будівництва ЛЕП Рівненська АЕС - ПС «Київська»

НЕК «Укренерго» і компанія Kalpataru (Індія) підписали контракт «Будівництво ЛЕП 750 кВ Рівненська АЕС – ПС «Київська» вартістю 129,6 млн. євро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, підписання документа відбулося сьогодні в Києві в присутності представників Міненерго і Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Контракт реалізовуватиметься в рамках загального проекту ЄБРР і Європейського інвестиційного банку «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – ПС Київська».

Реалізація цього контракту здійснюватиметься одночасно з контрактом «Будівництво ЛЕП 750 кВ Хмельницька АЕС – Чорнобильська АЕС на ПС "Київська", який був укладений 31 березня 2011 р. з компанією Dalekovod d.d., Загреб (Хорватія). Вартість контракту – 59,2 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, НЕК «Укренерго» обрала генеральним підрядчиком будівництва ліній електропередач 750 кВ РАЕС – ПС «Київська» компанію Kalpataru (Індія)

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» 31 березня підписала з компанією Dalekovod d.d. Zagreb (Хорватія) контракти на модернізацію підстанції 330 кВ «Бар» (Вінницька обл.), а також на будівництво заходу ЛЕП 750 кВ «Хмельницька АЕС - Чорнобильська АЕС» на ПС «Київська».

Модернізація ПС 330 кВ "Бар" разом з будівництвом ЛЕП 330 кВ "Дністровська ГАЕС - ПС "Бар" забезпечить видачу потужності Дністровської гідроакумулюючої електростанції (Новодністровськ, Чернівецька обл.), що будується, а також створить необхідні умови для роботи ГАЕС як у насосному, так і в генераторному режимах.

У свою чергу будівництво заходу ЛЕП 750 кВ «ХАЕС – ЧАЕС» на підстанцію "Київська" забезпечить видачу потужностей АЕС західного регіону, збільшить пропускну спроможність перетину "Захід - Вінниця" і підвищить надійність енергопостачання споживачів центрального регіону України і Києва.

Модернізація ПС «Бар» виконується в рамках проекту «Передача електроенергії», що фінансується МБРР. Будівництво ЛЕП 750 кВ "Рівненськая АЕС - підстанція "Київська" частково фінансується за рахунок кредитних коштів ЄБРР і ЄІБ.

Нагадаємо, наприкінці 2010 року "Укренерго" підписала контракт з Dalekovod про будівництво одноланцюгової ЛЕП 330 кВ "Дністровська ГАЕС – підстанція "Бар".