Грищенко переконаний, що країни-донори виконають свої зобов’язання щодо програми “Укриття”

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО переконаний, що країни-учасниці Донорської конференції зі збору коштів на будівництво об’єкту «Укриття» на ЧАЕС виконають свої зобов’язання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телеканалу “Інтер”.

«Будь-яка донорська конференція складається з того, що представники держав-членів роблять свої публічні заяви, які потім підтверджуються у різний спосіб. Але так чи інакше це зобов’язання вже від імені держави. Як правило, практично завжди ці зобов’язання виконуються, - сказав міністр.

К.ГРИЩЕНКО нагадав, що країни-учасниці Донорської конференції взяли зобов’язання надати Україні 550 млн. євро на чорнобильські проекти.

За словами міністра, цей процес буде продовжено.

Він висловив сподівання, що ближчим часом Україні вдасться зібрати достатню суму для того, щоб проект створення безпечного об’єкту «Укриття» був завершений.

К.ГРИЩЕНКО нагадав, що вартість цього проекту становить понад 1 млрд. євро і на сьогодні йдеться про необхідність зібрати 740 млн. євро.