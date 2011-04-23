Уряд виконує усі заявлені перед шахтарями зобов'язання - Бойко
13:15, 23 квітня 2011Енергетика
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Станом на сьогодні уряд виконує усі заявлені перед шахтарями зобов`язання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді, що відбулася на підприємстві «Луганськвугілля», заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО.
«Ми забезпечили збільшення заробітної плати шахтарям на 13%. Тема боргів із зарплати на вугільних підприємствах закрита. Більше того, ми перейшли на дворазову виплату зарплати, як і домовлялися з профспілками, а також на виконання указу Президента. На сьогодні перед шахтарями уряд виконує усі заявлені зобов`язання », - сказав Ю.БОЙКО.
«Ніяких трудових спорів, щодо невиплати заробітної плати я чути не хочу», - додав він.
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