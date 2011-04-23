Уряд виконує усі заявлені перед шахтарями зобов'язання - Бойко

Станом на сьогодні уряд виконує усі заявлені перед шахтарями зобов`язання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді, що відбулася на підприємстві «Луганськвугілля», заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО.

«Ми забезпечили збільшення заробітної плати шахтарям на 13%. Тема боргів із зарплати на вугільних підприємствах закрита. Більше того, ми перейшли на дворазову виплату зарплати, як і домовлялися з профспілками, а також на виконання указу Президента. На сьогодні перед шахтарями уряд виконує усі заявлені зобов`язання », - сказав Ю.БОЙКО.

«Ніяких трудових спорів, щодо невиплати заробітної плати я чути не хочу», - додав він.