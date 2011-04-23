Дозу опромінення вищу за граничну норму в зоні "Фукусіми-1" вже одержали 30 осіб

Дозу опромінення вищу за граничну норму в зоні аварійної АЕС "Фукусіма-1" в Японії одержали вже 30 фахівців - учасників відновлювальних робіт.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомив сьогодні представник енергокомпанії "Токіо електрик пауер", яка є оператором станції.

Річною граничною нормою радіаційного опромінення для фахівців, які беруть участь в аварійних роботах, в Японії вважається 100 миллізівертів. У нинішніх надзвичайних умовах планку для ліквідаторів було підвищено до 250 міллізівертів. Нормою опромінення для звичайної людини є від 1 до 2,5 міллізівертів на рік.