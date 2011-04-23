Модернізація вугільної галузі відбудеться у кілька етапів - Бойко

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявляє, що модернізація вугільної галузі країни буде проводитись у кілька етапів.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він заявив на нараді з проблем вугільної промисловості Луганської області.

«Модернізація вугільної галузі відбудеться у кілька етапів», - сказав міністр.

За його словами, програма модернізації передбачає нарощування обсягів видобутку вугілля як основи енергетичної безпеки країни.

«У рамках затвердженої програми з модернізації вугільної галузі сьогодні важливе значення має нарощування обсягів видобутку вугілля поряд зі зниженням його собівартості. Вугілля - це основа енергетичної безпеки. Однак, сьогодні збитки окремих вугільних підприємств Луганщини, що перебувають у державній власності, за 2010 рік становили 1,4 млрд грн. Ситуація така, що гроші на розвиток шахт із держбюджету надходять, а от результатів ефективної роботи – немає. Багато керівників виявляють у цьому питанні непрофесійну повільність, за яку доведеться відповідати. Сьогодні я про це чітко заявив», - сказав Ю.БОЙКО.

Також він зазначив, що при розробці напрямів приватизації в галузі фахівці міністерства відійшли від шаблонного підходу. Вугільні підприємства були розділені за 4-ма напрямами. До першого належать підприємства, які можуть бути приватизовані без державної підтримки. До другого - підприємства, які існують при спільній державній і приватній підтримці (державно-приватне партнерство). До третього напряму належать вугільні підприємства, якими займається тільки держава, а четвертий напрям об`єднав підприємства, що підлягають закриттю.

При цьому Ю.БОЙКО запевнив, що працівники закритих шахт будуть працевлаштовані на нових перспективних підприємствах. «Основне завдання - збудувати таку економічну модель, при якій вугільні підприємства зможуть існувати без бюджетного забезпечення», - заявив він.

Особливу увагу міністр звернув на ефективність менеджменту вугільних державних підприємств. «Є приклади, коли при одному і тому ж рівні державної підтримки результат роботи був абсолютно різним», - зазначив Ю.БОЙКО.

У зв`язку з цим він повідомив, що буде проведений аналіз роботи керівників підприємств і зроблені відповідні висновки.