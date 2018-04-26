Україна готова підключити нове джерело «зеленої енергії»...

Запровадження коефіцієнту «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з біогазу, очевидно, близька реальність. Проект Закону «Про внесення змін до статті 17 Закону «Про електроенергетику» (№8028), який включає коефіцієнт «зеленого» тарифу для біогазу, передано на розгляд до Верховної Ради.

Відповідні зміни стали результатом діалогу між представниками інвесторів та фахівців, інтереси яких представляла Комісія з екологічних інвестицій, альтернативних та відновлювальних джерел енергії Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine), та органами державної влади.

Зокрема, за результатами круглого столу, організованого ICC Ukraine спільно з Радою підприємців при КМУ 25 лютого 2011 р., була створена робоча група, яка напрацювала пропозиції щодо вдосконалення законопроекту. Протягом року йшов активний діалог з Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ) та Комітетом Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки щодо запровадження коефіцієнту «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з біогазу, аналогічно іншим альтернативним джерелам енергії.

Проектом закону передбачається запровадити «зелений» тариф для електроенергії, отриманої при спалюванні біогазу з відходів тваринництва і рослинництва, на рівні не менш 2,6. Також запропоновано впровадити коефіцієнт «зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої зі звалищного біогазу, або біогазу, отриманого зі шламів каналізаційних стоків, з градацією коефіцієнтів від 2,0 до 2,6 в залежності від встановленої потужності.

До цього для біогазових установок, які будувалися в Україні, окремий коефіцієнт «зеленого» тарифу для біогазу не був затверджений. Саме тому, на сьогоднішній день в Україні побудовано тільки 5 установок, які досі очікують на «зелений» тариф. «На ці зміни вже давно очікують іноземні компанії, що мають наміри інвестувати в енергетичну галузь України. Це, зокрема, Alter Energy Group (Швейцарія), Haase (Німеччина), Сummins (США) та інші, з якими ми вже тісно співпрацюємо», - відзначив президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов.

***«Зелений» тариф є спеціальним тарифом, за яким державою закуповується електрика, вироблена з використанням альтернативних джерел. Єдиним покупцем електрики за «зеленим» тарифом є державне підприємство «Енергоринок», яке забезпечує функціонування вітчизняного оптового ринку електричної енергії.

Варто зазначити, що в Україні є значний ресурс джерел сировини для вироблення біогазу – це, в першу чергу, відходи підприємств сільського господарства та тваринництва, а також сміттєзвалищ.

Активізація робіт з будівництва біогазових станцій може в перспективі реалізувати потенціал виробництва біогазу з відходів та побічної продукції в агропромисловому комплексі, що складає близько 4,3 млрд. кубометрів метану.

На думку голови Комісії ІСС Ukraine з екологічних інвестицій, альтернативних і відновлюваних джерел енергії Дар’ї Ревіної, встановлений коефіцієнт «зеленого» тарифу забезпечить середній термін окупності «біогазових» проектів протягом близько 5 років. Компромісне значення розміру тарифу, що становить 0,14 євро/Квт, хоча і відкриває світло вкладенню коштів у біогазові проекти, але все одно є недостатнім для залучення масштабних інвестицій, тому інвестори сподіваються, що в ході додаткових консультацій коефіцієнт «зеленого» тарифу для біогазу буде підвищено.

Позиція щодо запровадження «зеленого» тарифу для біогазу отримала підтримку і з боку чисельних міжнародних організацій.

Серед додаткових переваг використання біогазу варто відзначити спрощення утилізації відходів, що на сьогоднішній день є значною проблемою для України, а також зменшення кількості викидів CO2 в атмосферу та підвищення надійності електропостачання споживачів.

В Європі біогазові технології вважаються найбільш прогресивними, які дозволяють одночасно утилізовувати відходи, отримувати біодобрива та виробляти енергію. Тільки в одній Німеччині на сьогодні встановлено понад 5 тис. біогазових станцій, при цьому слід зазначити, що сировинний потенціал України є більшим, ніж у Німеччині.

***Міжнародна торгова палата (Париж) заснована в 1919 році. Наразі вона об`єднує сотні тисяч підприємств зі 127 країн світу, а в 92 країнах представлена національними комітетами. В Україні з 1998 року МТП уповноважений представляти Український національний комітет, до складу якого входять понад 200 компаній великого і середнього бізнесу. Президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати - Володимир Щелкунов.

(ІСС Ukraine)