Україна має великий потенціал розвитку альтернативної енергетики - американський експерт

Україна має великий потенціал в сфері розвитку альтернативної енергетики, вважає Управляючий директор компанії Jaspen Capital Partners Джон МАККВІН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час міжнародного форуму чистих технологій «ECOSMART-2011», що цього тижня закінчився в Києві.

«Україна дуже вдало розташована в багатьох сенсах. У вас є викиди вуглецю, я не знаю, як це буде робитися після 2012 року, але це напрямок працездатний, - зелені продукти, біогаз, біомаса, пілети. Ці проекти можуть генерувати дуже цікаві результати і створювати ринок капіталу. Сусідні країни не мають такої можливості», - сказав Дж.МАККВІН.

«У вас дуже приваблива територія, і деякі компанії користуються нагодою вже сьогодні. Ви приваблюєте кошти з точки зору ринку капіталу - це може забезпечити стратегічний інтерес до вашого проекту. У вас більше 40 компаній, які зареєстровані в НКРЕ, це дуже функціональний інструмент. Це дуже приваблива ситуація. У вас 5 проектів по вітряках, 2 – по біомасі (на одному я працював), 5 – ліцензованих сонячних проектів, 61 – гідроелектростанції. Гідроенергетичні проекти – це дуже успішна котеджна індустрія. І вони отримують тарифи і заробляють непогані гроші», - сказав американський експерт.

Він відзначив, що український уряд зробив дуже серйозний акцент на зелену енергію, щоб привабити більше інвесторів. Дж.МАККВІН також позитивно охарактеризував дії української влади із впровадження механізму «зеленого» тарифу.

В Україні дуже легко відкрити такий проект, якщо правильно оформити всі документи, заявив експерт.

«61 проект отримав ліцензію за останні 1,5 року. Це означає, що це працює. З кожним роком стає зрозуміло, що в України є цікавість продовжувати працювати із зеленим тарифом», - підкреслив Дж.МАККВІН. За його словами, в України є багато шляхів, як генерувати «зелену» енергію, зокрема, дуже багато біомаси, багато історичних площадок для малих гідроелектростанцій – більше 1800 малих ГЕС працювали до масового розвитку атомної енергетики. Зараз необхідно їх лише переоблаштувати за порівняно невеликі кошти, зазначив Дж.МАККВІН.

Він також заявив, що компанії можуть активніше використовувати механізми Кіотського протоколу та отримувати додаткові кошти на розвиток через вуглецеві кредити.

На його думку, відновлювальні види енергії будуть дуже привабливими на макрорівні на фондових ринках. Він звернув увагу на те, що найбільша кількість ІРО за останні 4 роки в Західній Європі стосувалися саме «зеленої» енергетики.

«В Україні є декілька компаній, які можуть досягти таких результатів, якщо правильно оцінити ринки. У деяких компаній є десятки мільйонів енергоресурсів, зокрема, деякі проекти по біогазу. І якщо вони вирішать розмістити євробонди, то матимуть хороші шанси на успіх. Тому що цього року на Гонконгській фондовій біржі компанії це роблять дуже успішно. В Польщі ви можете побачити багато зацікавлених інвестувати в Україну. Деякі українські компанії вже внесені в списки фондових бірж, і це середнього рівні компанії – не дуже великі», - сказав Дж.МАККВІН.

Як повідомлялося, уряд України затвердив у минулу середу зміни до Державної цільової програми енергоефективності, які вперше фіксують середньострокову мету України - досягти 10% виробництва енергії з альтернативних джерел до 2015 року.

За останні дванадцять місяців кількість виробників «чистої» енергії, які отримують можливість працювати за “зеленими” тарифами, подвоїлося. Кількість об`єктів, які працюють за «зеленим» тарифами, збільшилася за цей же час з 50 до 75.