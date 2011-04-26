Об'єкт «Укриття» на ЧАЕС будувався на 30-40 років – російський експерт

Об`єкт «Укриття» над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС будувався на 30-40 років.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Москві повідомив колишній відповідальний працівник Ради міністрів СРСР, голова держкомітету «Чорнобиль» - міністр РФ Василь ВОЗНЯК.

«Коли говорять, що термін експлуатації «Укриття» - 15 років - це неправильно. Термін служби саркофага планувався як тимчасовий на 30-40 років», - сказав В.ВОЗНЯК.

Він також процитував документи за проектом: «Враховуючи низьку швидкість корозії в умовах роботи конструкції при виконанні захисних покриттів, можна вважати забезпечений термін служби труб, якими перекриття виконано, – 30-40 років».

В.ВОЗНЯК наголосив, що головним елементом «Укриття» є покрівля.

«Покрівля, якщо триматиметься, все інше стоятиме», - сказав В.ВОЗНЯК.

Він підкреслив, що після завершення будівництва «саркофага» роботи на ньому не припинялися. За словами експерта, до 1989 року для того, щоб з`ясувати, яке паливо є у реакторі, і чи не станеться спонтанна ланцюгова реакція, в «Укритті» бути зроблено сорок свердловин, узято зразки палива.

«Після цього всі розписалися і сказали – так, можна спати спокійно», - відзначив В.ВОЗНЯК.

Водночас він повідомив, що вже у1989 року розглядалося питання про будівництво «Укриття-2», яке мало бути надійним.

«Нове укриття, звичайно, потрібно робити», - сказав В.ВОЗНЯК.

У свою чергу, директор об`єкту «Укриття» («Саркофаг») Євген АКІМОВ відзначив, що проект будувався з гарантійним терміном 20 років.

«Моя особиста думка, якщо за ним (за «саркофагом») продовжувати дбати, то він ще простоїть не один десяток років», - сказав Є.АКІМОВ.

При цьому він відзначив, що це споруда, яку, як і будь-яку будівлю, необхідно ремонтувати.

Довідка УНІАН. 17 вересня 2007 року ДСП «Чорнобильська АЕС» і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнменту над об`єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС.

Планувалося, що вартість робіт зі спорудження НБК за контрактом становитиме 505 млн. дол., термін будівництва об`єкту – 5 років.

Концептуальний проект НБК у формі арки було розроблено консорціумом Bechtel-Battelle-EDF із залученням українського підрядчика – консорціуму «КСК» у 2003 році. Проект одержав позитивний висновок «Укрінвестекспертизи» і був затверджений розпорядженням Кабінету міністрів України у липні 2004 року.

Основні характеристики НБК: ширина арки – 257 м, висота – 108 м, довжина – 150 м. Проектний термін експлуатації – 100 років.

На сьогодні вартість цього проекту становить понад 1 млрд. євро, українська влада заявляє про необхідність на початковому етапі зібрати 740 млн. євро.

19 квітня 2011 року в Києві відбулася Донорська конференція зі збору коштів на будівництво об`єкту «Укриття» на ЧАЕС. Країни - учасниці конференції зобов`язалися надати Україні 550 млн. євро на чорнобильські проекти.