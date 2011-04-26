Керівництво СРСР не було готове до ліквідації аварії на ЧАЕС – російський експерт

Керівництво СРСР не було готове до ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Москві заявив колишній відповідальний працівник Ради міністрів СРСР, голова держкомітету «Чорнобиль» - міністр РФ Василь ВОЗНЯК.

«Певною мірою ця аварія застала наші діючі структури в тому регіоні зненацька. Можна прямо сказати – не були готові ні цивільна оборона, ні керівництво атомної станції, ні інші органи - партійні, які були на місці», - сказав він.

За словами В.ВОЗНЯКА, в СРСР ніхто не був готовий до аварії такого планетарного масштабу.

У свою чергу, директор об`єкту «Укриття» («Саркофаг») Євген АКІМОВ відзначив, що не було навіть теоретичних розрахунків щодо ліквідації такого ґатунку аварій на атомних станціях.

На його думку, певний досвід був лише у Міністерства середнього машинобудування, який займається атомною промисловістю.