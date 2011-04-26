Янукович і Медведєв після заходів у Чорнобилі проведуть зустріч у Києві

Сьгодні після завершення заходів у Чорнобилі Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ проведуть робочу зустріч у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

«Планується, що після завершення заходів у Чорнобилі Д.МЕДВЕДЄВ і В.ЯНУКОВИЧ проведуть робочу зустріч у Києві. Очікується, що глави держав обговорять, зокрема, стан справ з подоланням наслідків чорнобильської трагедії, наданням соціальної і медичної допомоги ліквідаторам аварії, підвищенням рівня безпеки ядерної енергетики, особливо на фоні подій, що відбуваються в даний час на японській АЕС «Фукусіма-1», - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що критерій безпеки є пріоритетним і в контексті співпраці Росії і України, що динамічно розвивається, у сфері ядерної енергетики.

Передбачається, що глави держав також розглянуть найважливіші питання торговельно-економічної співпраці, включаючи взаємодію двох країн у цій сфері з урахуванням створення Митного союзу і формування договірно-правової бази Єдиного економічного простору Росії, Білорусі і Казахстану.

Наголошується, що обсяг російсько-українського товарообороту минулого року практично досяг позначки 37 млрд. дол. Сторони розраховують на його подальше зростання, в т.ч. за рахунок поглиблення виробничих коопераційних зв`язків, взаємодії у розвитку інноваційних технологій.

Очікується, що Д.МЕДВЕДЄВ і В.ЯНУКОВИЧ обміняються думками щодо реалізації низки великих гуманітарних проектів, спрямованих на зміцнення атмосфери взаєморозуміння і довіри між народами Росії і України.

Повідомляється, що під час візиту Д.МЕДВЕДЄВА заплановано участь глав держав і предстоятеля Руської православної церкви КИРИЛА у меморіальних заходах в м. Чорнобиль, у т.ч. відвідання Свято-Іллінського Чорнобильського храму, музею «Зірка Полин».