Сьогодні у Печерському райсуді Києва відбудеться засідання у справі Діденка та Макаренка

У вівторок, 26 квітня, у Печерському районному суді Києва (вул. Гайцана, 4) відбудеться судове засідання у справі колишнього першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА, екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА та інших осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», розгляд справи розпочнеться о 13.45.

Як повідомляв УНІАН, І.ДІДЕНКА та А.МАКАРЕНКА звинувачують у нібито неправомірному митному оформленні природного газу.

І.ДІДЕНКА було затримано 9 липня 2010 року у рамках розслідування кримінальної справи про спричинення шкоди Україні за наслідками розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

Дана справа об’єднана в одне провадження разом із кримінальною справою, яку було порушено за аналогічні злочини щодо колишнього голови Державної митниці України А.МАКАРЕНКА.

У даній справі, крім І.ДІДЕНКА та І.МАКАРЕНКА, звинувачення були пред`явлені і іншим посадовцям, які працювали з ними - Тарасу ШЕПІТЬКУ, Сергію ГАРЯЧОМУ, Олександру КОНЄВУ, Олегу БОРДІЛОВСЬКОМУ.