Янукович дозволив протягом місяця присвоювати звання ліквідаторам аварії на ЧАЕС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дозволив міністерствам та відомствам протягом місяця присвоювати військові та спеціальні звання учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, Президент дозволив Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ України, МНС, Службі безпеки України, Державній пенітенціарній службі України і Державній податковій адміністрації України присвоїти військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів та підрозділів цивільного захисту, кримінально-виконавчої служби, особам начальницького складу податкової міліції, звільненим у запас або відставку (крім звільнених за службовою невідповідністю, у зв'язку з систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, за порушення дисципліни), які є учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, чергові військові та спеціальні звання до полковника (капітана 1 рангу) включно.

Указ набирає чинності з дня його опублікування і діє до 26 травня 2011 року.