У вугільну галузь Луганської обл. в цьому році планується залучити 1,7 млрд.грн.

У вугільну галузь Луганської області в поточному році планується залучити 1,7 млрд. грн. (У 2010 році підприємства вугільної промисловості регіону отримали 809 млн. грн.).

Як передає кореспондент УНІАН, про це в рамках наради з керівниками підприємств вугільної промисловості Луганської області наприкінці минулого тижня заявив перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігор ПОПОВИЧ.

За його словами, із залучених 1,7 млрд. грн. 340 млн. грн. надійдуть через механізми фінансового лізингу, за договорами державно-приватного партнерства - 450 млн. грн., через кредити «Вугілля України» - 437 млн. грн. і 212 млн. грн. вкладе Китайська народна республіка в шахту ім. Мельникова (ВАТ «Лисичанськвугілля»).

«У 2011 році на будівництво капітальних об'єктів вуглевидобувних підприємств передбачено виділення з Держбюджету 350 млн. грн., Це 19 проектів. Їх реалізація дозволить ввести додатково 4 і зберегти виробничі потужності для видобутку 8,5 млн. тонн. Для Луганської області - це 97 млн. грн., Що майже на 40 млн. грн. більше рівня минулого року. Крім цього, на спорудження об'єктів капбудівництва планується направити 170 млн. власних коштів. Загалом на капбудівництво 7 об'єктів - близько 300 млн. грн., на 66 млн. більше, ніж минулого року, - сказав І.ПОПОВИЧ.

Нагадаємо, що 2 вересня 2011 року в присутності Президентів України і КНР тодішній міністр вугільної промисловості України Юрій ЯЩЕНКО і представник Державного банку розвитку КНР Чень ЮАНЬ підписали Рамкову угоду фінансового співробітництва між Міністерством вугільної промисловості та Державним банком розвитку КНР.