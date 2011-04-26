Ціна української нафти на торгах УМВБ зросла на 16,7% - до 7 311 грн. за тонну

Середньозважена ціна реалізації української нафти 22 квітня на аукціонних торгах № 152 на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) збільшилася на 16,7%, або на 1 044 грн. за тонну, порівняно з попереднім аукціоном, до 7 311 грн. за тонну (з ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УМВБ.

У повідомленні наголошується, що на торгах було реалізовано 184,761 тис. тонн нафти на загальну суму 1 млрд. 350 млн. 787,671 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, середньозважена ціна реалізації української нафти 23 березня на аукціонних торгах № 151 на УМВБ збільшилася на 2,2%, або на 137 грн. за тонну, порівняно з попереднім аукціоном, до 6 267 грн. за тонну (з ПДВ).

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю постановою від 4 квітня 2000 року ввів обов'язковий продаж видобутої в Україні нафти, газового конденсату, скрапленого газу та побутового вугілля на аукціонах з 1 травня 2000 року.

Згідно зі ст. 3 Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік», стартова ціна реалізованої на аукціонах української нафти і газового конденсату повинна визначатися на підставі митної вартості нафти згідно з даними Держмитслужби за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на проведення біржових торгів.