За тиждень великооптові ціни на нафтопродукти в Україні змінилися різноспрямовано
13:52, 26 квітня 2011Енергетика
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З18по26 квітня 2011року середніпоУкраїнівеликооптовіцінинанафтопродуктизмінилисярізноспрямовано.ПроцеУНІАНповідомилив консалтинговійгрупі«А-95»(м.Київ).
Так,заданимимоніторингуконсалтинговоїгрупи«А-95»,з18по26 квітня 2011 року середніпоУкраїнівеликооптовіцінинанафтопродуктизмінилися такимчином:
набензинА-80- збереглися нарівні11350грн./тонна;
набензинА-92- збільшилисяна1,5%,або180грн./тонна,-до11980грн./тонна;
набензинА-95- збільшилисяна1,0%,або130грн./тонна,-до12530грн./тонна;
надизельнепальне- знизилисяна0,3%,або30грн./тонна,-до10300грн./тонна.
ДовідкаУНІАН.ТОВ«Консалтинговагрупа «А-95» створене втравні2008 року.Компаніязаймаєтьсяпрофесійнимидослідженнями імоніторингом ринкунафтопродуктів.
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