«АрселорМіттал Кривий Ріг» поставить арматуру для будівництва «Укриття» на ЧАЕС

ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР) здійснить поставку 12 тис. тонн арматури на будівництво об'єкту «Укриття» над 4-м енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомляється в прес-релізі АМКР, переданому агентству УНІАН.

За даними підприємства, в рамках дворічного контракту ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» вже відвантажило 3 тис. тонн арматури на будівництво об'єкту «Укриття».

Відповідно до прес-релізу, арматура діаметром 40 мм виробництва ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», зокрема, використовується при будівництві фундаменту нового саркофага. «Основу саркофага складають фундаментні блоки, які будуть приймати на себе загальна вага сталевої конструкції. Саме у зв'язку з особливими вимогами до надійності такої конструкції при її спорудженні використовується арматурний прокат діаметром 40 мм виробництва «АрселорМіттал Кривий Ріг», який має високі характеристики міцності зі збереженням заданого рівня пластичності матеріалу», - наголошується в прес-релізі.

Довідка УНІАН. ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматур і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск більше 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн. тонн сталі і понад 6,7 млн. тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки і Європи.

У 2010 році «АрселорМіттал Кривий Ріг» збільшив виробництво основних видів продукції на 19,3-21,6% порівняно з 2009 роком.