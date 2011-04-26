«Чернігівгаз» завершив перший квартал із прибутком 14,9 млн. грн.

ПАТ«Чернігівгаз»завершилосічень-березень п.р.з чистимприбутком14,953млн.грн.,тодіякзааналогічнийперіод 2010року чистийзбиток становив9,139млн.грн.

Процесказановповідомленні підприємства,опублікованому вінтернет-виданніДержавної компаніїзціннихпаперівтафондового ринку.

В повідомленнінаголошується,щовсічні-березніц.р.«Чернігівгаз»збільшивчистийдохідна55,7%,порівнянозаналогічнимперіодом2010 року-до253,011млн.грн.,атакож збільшивваловийдохід(виручку)відреалізаціїна55,5%-до308,995млн.грн.

ЯкповідомлявУНІАН,у 2010році «Чернігівгаз»збільшивчистийзбитокв 4,9разапорівняноз2009роком-до43,163млн.грн.

ДовідкаУНІАН.ПАТ«Чернігівгаз» займаєтьсятранспортуваннямгазупо розподільнихтрубопроводах,атакожпродаєгазнаселеннюі бюджетниморганізаціямв Чернігівськійобласті.

38,25%акційВАТ «Чернігівгаз» належатьНАК"НафтогазУкраїна",52,429%-ВАТ"МФС"(номінальнийутримувач).

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