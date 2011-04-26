У Харківській області рівень розрахунків за електроенергію становив 95%
У Харківськійобластірівеньрозрахунківзаспожитуелектроенергіювпершомукварталі 2011року становив95,4%.
ПроцеУНІАНповідомиливпрес-службі Харківськоїоблдержадміністраціїз посиланнямна начальникаУправлінняпаливно-енергетичногокомплексуОДАВасиля БЕЗЯЗИЧНОГО.
Зайогословами,у І кварталі п.р.середнійрівеньрозрахунківзаелектроенергіюпо районахобластістановив97,3%,по містах -99,1%.
ПовністюрозрахувалисязаспожитуелектроенергіюПівденназалізниця,сільгоспспоживачіта теплопостачальніпідприємства області.Рівеньрозрахунківпромисловихпідприємств зазвітнийперіодстановив97,6%.
В.БЕЗЯЗИЧНИЙзазначив,щостаномна 1квітня рівеньрозрахунківзаелектроенергіюорганізаційтаустанов,якіфінансуютьсяз місцевихбюджетів,вціломустановив92,2%,втомучисліз бюджетуХаркова-92%,з районнихбюджетів-95%,з обласногобюджету-83%.