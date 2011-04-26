У Харківській області рівень розрахунків за електроенергію становив 95%

У Харківськійобластірівеньрозрахунківзаспожитуелектроенергіювпершомукварталі 2011року становив95,4%.

ПроцеУНІАНповідомиливпрес-службі Харківськоїоблдержадміністраціїз посиланнямна начальникаУправлінняпаливно-енергетичногокомплексуОДАВасиля БЕЗЯЗИЧНОГО.

Зайогословами,у І кварталі п.р.середнійрівеньрозрахунківзаелектроенергіюпо районахобластістановив97,3%,по містах -99,1%.

ПовністюрозрахувалисязаспожитуелектроенергіюПівденназалізниця,сільгоспспоживачіта теплопостачальніпідприємства області.Рівеньрозрахунківпромисловихпідприємств зазвітнийперіодстановив97,6%.

В.БЕЗЯЗИЧНИЙзазначив,щостаномна 1квітня рівеньрозрахунківзаелектроенергіюорганізаційтаустанов,якіфінансуютьсяз місцевихбюджетів,вціломустановив92,2%,втомучисліз бюджетуХаркова-92%,з районнихбюджетів-95%,з обласногобюджету-83%.

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