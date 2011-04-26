Реалізація бензину Україні через АЗС у березні скоротилася на 5,4%

РеалізаціябензинувУкраїні через мережуАЗС,яканараховує7415одиниць,уберезніц.р.скоротиласяна5,4%,порівнянозберезнем2010 р., до258,6тис.тонн,а дизельногопальногозбільшиласяна6,6%-до147,4тис.тонн.ПроцеУНІАНповідомилив Державномукомітетістатистики.



У повідомленнінаголошується,вобсязіреалізованогобензину49,9%припадало на продажбензинумарокА-94-98,44,8%-А-90-93,5,3%-А-72-80.



УберезнічерезмережуАЗСбулопроданоу роздріб світлихнафтопродуктів ізрідженого істисненогогазудля автомобілів назагальнусуму5,088млрд.грн.,зякої3,201млрд.грн.(62,9%) становивроздрібнийтоварооборот відпродажубензинумоторного та1,556млрд.грн.(30,6%)- від продажудизельногопального,212,9млн.грн.(4,2%)- від продажускрапленогогазута118,6млн.грн.(2,3%)- від продажустисненогогазу.



На 1 квітня2011 року наАЗСу залишкахналічувалося132,3тис.тоннбензину,56,4тис.тонндизельногопального,6,6тис.тоннскрапленогогазута 0,5тис.тоннстисненогогазу.