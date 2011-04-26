Медведєв ініціює розробку нових міжнародних норм безпеки АЕС
Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ ініціює розробку нових міжнародних норм безпеки атомних електростанцій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні у заяві для преси під час поїздки на Чорнобильську АЕС.
За словами Д.МЕДВЕДЄВА, техногенні катастрофи, які сталися у світі останніми роками, показали, що світ зобов'язаний зробити додаткові зусилля, щоб ядерна енергетика була по-справжньому мирною.
На думку Д.МЕДВЕДЄВА, необхідно підготувати нову нормативну базу з функціонування АЕС, яка діятиме в масштабах усієї планети.
«Сьогодні я надіслав пропозиції лідерам найбільших держав…, країн СНД, направлені на те, щоб забезпечити розвиток ядерної енергетики у світі, запобігаючи водночас глобальним катастрофічним наслідкам», - сказав Президент Росії.
«Мабуть, нам слід подумати про підготовку нових міжнародних конвенцій», - додав він.