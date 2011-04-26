«Уманьгаз» у першому кварталі збільшив прибуток в 6,1 раза

ВАТ ізгазопостачання тагазифікації «Уманьгаз»(Умань,Черкаськаобл.)всічні-березні 2011року збільшилочистийприбутокв6,1разапорівнянозаналогічнимперіодом2010 року -до164тис.грн.

Процесказановповідомленні підприємства,опублікованому вінтернет-виданніДКЦПФР.

У повідомленнінаголошується,що впершомукварталіц.р.«Уманьгаз»збільшивчистийдохідна44,5% порівнянозаналогічнимперіодом2010 року -до38,958млн.грн.,атакож збільшивваловийдохід(виручку)відреалізаціїна44,7%-до47,723млн.грн.

ЯкповідомлявУНІАН, 2010рік «Уманьгаз»завершив зчистимзбитком0,140млн.грн.,тодіякза 2009рік чистийприбутокпідприємства становив0,121млн.грн.

ДовідкаУНІАН.ВАТ«Уманьгаз»займаєтьсятранспортуваннямгазупо розподільнихтрубопроводах,атакожпродаєгазнаселеннюі бюджетнимустановамв Черкаськійобласті.

ЗаданимиАгентстваз розвиткуінфраструктурифондовогоринку,найбільшимакціонеромВАТ«Уманьгаз»єНАК«НафтогазУкраїна»(володіє40,3%СФ),пакетиакцій9,8%,9,8%,9,4%та9,2% належатьфізичнимособам.

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