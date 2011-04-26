«Мелітопольгаз» завершив перший квартал із прибутком 4,8 млн. грн.
ВАТ«Мелітопольгаз»(м.Мелітополь,Запорізькаобл.) завершилосічень-березеньіз чистимприбутком4,768млн.грн.,тодіякзааналогічнийперіод 2010року чистийзбиток становив4,979млн.грн.
Процесказановповідомленні підприємства,опублікованомув Інтернет-виданніДержавної компаніїзціннихпаперівтафондового ринку.
У повідомленнінаголошується,щовсічні-березні «Мелітопольгаз»збільшивчистийдохідна60,6%,порівнянозаналогічнимперіодом2010 року-до43,413млн.грн.,атакож збільшивваловийдохід(виручку)відреалізаціїна59,9%-до53,084млн.грн.
ЯкповідомлявУНІАН,у 2010році «Мелітопольгаз»збільшивчистийзбитокна9,6%порівняноз2009роком-до18,728млн.грн.
ДовідкаУНІАН.ВАТ«Мелітопольгаз» займаєтьсятранспортуваннямгазурозподільнимитрубопроводами,атакожпродаєгазнаселеннюі бюджетнимустановамв Запорізькійобласті.
50%акцій«Мелітопольгазу» належатьНАК«НафтогазУкраїна»,40,8%-ВАТ«Міжрегіональнийфондовийсоюз» (номінальнийутримувач).