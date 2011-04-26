«Укртатнафта» завершила перший квартал з прибутком 0,6 млрд. грн.

ПАТ«Укртатнафта»(КременчуцькийНПЗ,Полтавськаобл.) завершилосічень-березень2011 року зчистим прибутком587,148млн.грн.,тодіякзааналогічнийперіод 2010року чистийзбитоккомпанії становив 1млрд.358,875млн.грн.

Процесказановповідомленні підприємства,опублікованому вінтернет-виданніДержавної компаніїзціннихпаперівтафондового ринку.

У повідомленнінаголошується,щовсічні-березніц.р.«Укртатнафта»збільшилачистийдохідна2,6%порівнянозаналогічнимперіодом2010 року -до4млрд.12,189млн.грн.,атакож збільшилаваловийдохід(виручку)відреалізаціїна3,8%- до5млрд.254,725млн.грн.

ЯкповідомлявУНІАН, 2010рік «Укртатнафта»завершилаіз чистимприбутком377,731млн.грн.,тодіякза 2009рік чистийзбитокстановив621,463млн.грн.

ДовідкаУНІАН.ПАТ«Укртатнафта» створенев 1994році відповіднодо указівПрезидентівУкраїнитаТатарстану набазіКременчуцькогоНПЗ.Проектнапотужністьпідприємствастановить 18,6млн.тоннпереробкинафтина рік.

У 2010році «Укртатнафта»збільшилапереробку нафтовоїсировинина13,3%порівняноз2009роком-до3млн.611,8тис.тонн.

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