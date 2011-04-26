«Укргазвидобування» має намір залучити дві кредитні лінії

Найбільша в Україні газовидобувна компанія

«Укргазвидобування», котра є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз України», оголосила тендер на залучення двох кредитних ліній у розмірі 200 млн. грн. і 25 млн. дол.

Про це сказано в оголошенні компанії, опублікованій на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, термін кредитування по обох лотах – 12 місяців. Кінцева дата подачі заявок для участі в конкурсі – 26 травня 2011 року.

Забезпеченням за цими кредитами компанія вказала майнові права за договорами постачання газу НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, на початку 2011 року «Укргазвидобування» отримала в «Промінвестбанку» кредит у розмірі 190 млн. грн. для поповнення оборотних коштів.

ДК «Укргазвидобування» - це найбільша газовидобувна компанія України. До складу ДК «Укргазвидобування» входять 4 газопромислові управління: ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харківгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування».