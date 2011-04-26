«Херсонгаз» збільшив прибуток в 2,5 раза

ВАТ ізгазопостачання тагазифікації «Херсонгаз»всічні-березнізбільшилочистийприбутокв2,5разапорівнянозаналогічнимперіодом2010 року-до14,873млн.грн.



Процесказановповідомленнікомпанії,опублікованомунасайті ДКЦПФР.



У повідомленнінаголошується,щовсічні-березні «Херсонгаз»збільшивчистийдохідна31,9%,порівнянозаналогічнимперіодом2010 року-до197,408млн.грн.,атакож збільшивваловийдохід(виручку)відреалізаціїна32,2%-до237,314млн.грн.



ЯкповідомлявУНІАН, 2010рік ВАТ«Херсонгаз»завершило зчистимзбитком2,198млн.грн.,тодіякза 2009рік чистийприбуток підприємства становив0,481млн.грн.



ДовідкаУНІАН.ВАТ«Херсонгаз» займаєтьсятранспортуваннямгазупо розподільнихтрубопроводах,атакожпродаєгазу Херсонськійобласті.



20,83%акційВАТ«Херсонгаз» належатьНАК«НафтогазУкраїна»,60,51%-ВАТ«Міжрегіональнийфондовийсоюз» (номінальнийутримувач).

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