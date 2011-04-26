«Донецькоблгаз» збільшив прибуток в 4,8 раза

ВАТ ізгазопостачання тагазифікації «Донецькоблгаз»всічні-березнізбільшилочистийприбутокв4,8разапорівнянозаналогічнимперіодом2010 року-до62,144млн.грн.

Процесказановповідомленнікомпанії,опублікованомунасайті ДКЦПФР.

У повідомленнінаголошується,щовсічні-березні «Донецькоблгаз»збільшивчистийдохідна76,3%порівнянозаналогічнимперіодом2010 року-до486,402млн.грн.,атакож збільшивваловийдохід(виручку)відреалізаціїна 75,0%-до591,432млн.грн.

ЯкповідомлявУНІАН, 2010рік «Донецькоблгаз»завершивзчистимприбутком2,154млн.грн.,тодіякза 2009рік чистийзбиток становив22,6млн.грн.

ДовідкаУНІАН.ВАТ ізгазопостачання тагазифікації «Донецькоблгаз»(м.Донецьк) займаєтьсятранспортуваннямгазурозподільнимитрубопроводами,атакожпродаєгазнаселеннюі бюджетнимустановамв Донецькійобласті.

38,27%акційВАТ«Донецькоблгаз» належатьНАК«НафтогазУкраїна»,55,3399%-ВАТ«МФС» (номінальнийутримувач).

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