«Рівнегаз» збільшив прибуток в 10,5 раза
ПАТз газопостачаннята газифікації «Рівнегаз»всічні-березнізбільшилочистийприбутокв 10,5разапорівнянозаналогічнимперіодом2010 року-до14,006млн.грн.
Процесказановповідомленнікомпанії,опублікованомунасайті ДКЦПФР.
У повідомленнінаголошується,щовсічні-березні «Рівнегаз»збільшивчистийдохідна52,9%порівнянозаналогічнимперіодом2010 року-до214,771млн.грн.,атакож збільшивваловийдохід(виручку)відреалізаціїна37,5%-до262,952млн.грн.
ЯкповідомлявУНІАН,у 2010році «Рівнегаз» скоротивчистийзбитокна27,5%,порівняноз2009роком,-до21,865млн.грн.
ДовідкаУНІАН.ПАТз газопостачаннята газифікації «Рівнегаз»(м.Рівне)займаєтьсятранспортуваннямгазупо розподільнихтрубопроводах,атакожпродаєгазу Рівненськійобласті.
32,6%акційВАТ «Рівнегаз»належитьНАК«НафтогазУкраїна».