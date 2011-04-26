«Рівнегаз» збільшив прибуток в 10,5 раза

ПАТз газопостачаннята газифікації «Рівнегаз»всічні-березнізбільшилочистийприбутокв 10,5разапорівнянозаналогічнимперіодом2010 року-до14,006млн.грн.

Процесказановповідомленнікомпанії,опублікованомунасайті ДКЦПФР.

У повідомленнінаголошується,щовсічні-березні «Рівнегаз»збільшивчистийдохідна52,9%порівнянозаналогічнимперіодом2010 року-до214,771млн.грн.,атакож збільшивваловийдохід(виручку)відреалізаціїна37,5%-до262,952млн.грн.

ЯкповідомлявУНІАН,у 2010році «Рівнегаз» скоротивчистийзбитокна27,5%,порівняноз2009роком,-до21,865млн.грн.

ДовідкаУНІАН.ПАТз газопостачаннята газифікації «Рівнегаз»(м.Рівне)займаєтьсятранспортуваннямгазупо розподільнихтрубопроводах,атакожпродаєгазу Рівненськійобласті.

32,6%акційВАТ «Рівнегаз»належитьНАК«НафтогазУкраїна».

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