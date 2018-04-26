Бензин буде дорожчати?..

За минулий тиждень бензин в Україні різко подорожчав. Ціна на пальне досягла позначки 10,50 гривень за літр (імпортного виробництва марки А-95, вітчизняного - 9,90-10 грн. за літр).

Такий стан справ експерти пов'язують із ситуацією на світовому ринку. Так, 25 квітня ф'ючерси на бензин на Нью-Йоркській товарній біржі досягли найвищого рівня майже за три роки. Все говорить про те, що вартість нафтопродуктів продовжить зростання, особливо з урахуванням настання літнього періоду. Що стосується нафти, то ціна на неї зараз коливається в межах від 112 до понад 120 дол за барель.

На думку експертів, високі ціни на бензин провокує нестабільність на Близькому Сході й у Північній Африці, саме на цьому фоні процвітають торгові спекуляції. Особлива увага зараз прикута до Лівії, яка виробляє близько 2% світового обсягу нафти і має в своєму розпорядженні 3% світових запасів «чорного золота». Виробництво в країні вже скоротилося більш ніж на три чверті - до 400 тис. барелів на добу. Військові дії країн НАТО посилюють настороженість серед трейдерів, які вбачають реальний ризик у тому, що конфлікт затягнеться, і не скидають з рахунків можливість переходу альянсу до наземної операції.

Усе перераховане позначилось і на найбільшому в світі імпортері нафтопродуктів - США, там паливне питання не знімається з порядку денного. Фахівці говорять, що в країні назріває "бензинова криза". Президент США Барак Обама навіть створив під патронатом Мін'юсту спеціальну міжвідомчу комісію з розслідування причин зростання цін на бензин, а також озвучив ідею припинити субсидіювання нафтових компаній.

Офіційний представник Білого дому Джей Карні заявив: "Універсального і швидкого вирішення цієї проблеми у нас немає. Ви знаєте, що країна залежить від цін на бензин і також залежить від імпорту нафти. Я повторю, що нашою метою є домогтися зняття цієї залежності до 2025 року... І, більше того, навіть у нинішніх умовах ми не маємо наміру відмовлятися від припинення надання субсидій нафтовим компаніям. Нам потрібно знижувати залежність від нафти ".

Зараз ціни на моторне пальне в США перевищують позначку 4 долари за галон (приблизно 3,8 літра). В деяких регіонах країни ціна перевищила 5 доларів. Середній рівень ціни галона бензину по США становить 3,8 долара, в той час як ще місяць тому вона була нижчою на 30 центів, а рік тому - на долар. Ситуація нагадує 2008 рік, коли пікові ціни на бензин стали першим провісником економічної кризи.

Не кращий вигляд мають справи і у нашої північної сусідки. У Росії в ряді регіонів зафіксовано дефіцит нафтопродуктів.

Голова ФАС Ігор Артем'єв вбачає в поведінці нафтових компаній ознаки порушення антимонопольного законодавства. "Це може стати одним із різновидів картельної змови, за який передбачена крайня міра відповідальності, аж до кримінальної", - заявив він. Керівництву нафтових компаній направлено попередження і вимога стабілізувати ситуацію і надати пояснення причин нафтодефіциту.

В Україні стрибок цін не був настільки стрімким, як на світових майданчиках, і зовсім недавно уряд із гордістю заявляв, що зважені дії влади і діалог з нафтотрейдерами дозволили «не випустити ціни на основні нафтопродукти за позначку 10 гривень за літр».

Але, на жаль, ні меморандум про співпрацю з нафтотрейдерами, ні зниження до 31 липня ставок акцизу на бензин, ні намір пом'якшити податковий тиск на компанії шляхом скасування ПДВ на імпорт сирої нафти не допомогли утримати ціни біля психологічної позначки.

Як заявляв раніше заступник директора Департаменту з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості та альтернативних видів пального Міненерговугілля Костянтин Бородін, «ті проблеми, які ми бачимо на автозаправних станціях, значною мірою викликані надлишком імпорту, великою залежністю України від саме імпортних поставок, поставок із зарубіжних країн, де нафтові ціни слідують за ціновими коливаннями майже кожного дня».

Вартість бензинів і дизельного пального на українських АЗС в першому кварталі 2011 року зросла на 19-22%, цінова планка тільки підвищується.

Директор НТЦ «Психея» (Київ) Сергій Сапегін вважає, що зниження акцизів на бензин і дизельне пальне на 50 і 30 євро за тонну відповідно не дозволить стабілізувати ціни на нафтопродукти, скоротить бюджетні надходження, ускладнить утримання автомобільних доріг і позбавить автомобілістів України з доходами нижче середнього можливості переходу на більш дешеві види пального.

За його словами, скорочення цінового співвідношення між бензином марки А-95 і скрапленим газом з 1,7-1,8 до 1,6 не тільки зробить неможливим перехід на газове пальне автомобілістів з рівнем доходів нижче середнього, але й призведе до подорожчання транспортних послуг і ряду соціальних товарів. Це пояснюється тим, що з майже 800 тис. автомобілів, що працюють на зрідженому газі, близько 70% є бюджетними марками, які використовуються, зокрема, як таксі. Ще близько 25% припадає на мікроавтобуси та вантажні фургони, що використовуються в тому числі для перевезення молока, хліба та інших соціальних товарів. Лише 5% транспортних засобів, що працюють на зрідженому газі, є престижними іномарками.

Також експерт додав, що наслідки стримування цін є більш руйнівними для ринку, ніж подорожчання, якого уряд намагається уникнути.

Провідний експерт з енергетичних питань центру Разумкова Сергій Дяченко зазначає, що підвищення цін на бензин останнім часом пов'язане зі зростанням попиту на час великодніх свят і дефіцитом пального на внутрішньому ринку в цей період. І хоча все, що відбувається носить скоріше ситуативний характер, знаючи вітчизняних нафтотрейдерів, ціни на бензин навряд чи впадуть, вважає експерт.

А в науково-технічному центрі «Психея» підкреслюють, що на відміну від Росії, де все більше використовується митно-тарифне регулювання, в Україні ставка робиться на цінове стримування. «Уряд втратив відчуття часу і не відчуває небезпеки виникнення дефіциту пального. А в зовнішніх умовах при нездатності Міненерговугілля протистояти інформаційним маніпуляціям операторів це може призвести до значного подорожчання пального після зняття чергових обмежень», - вважають експерти «Психеї». На їхню думку, «нафтопродукти всіх марок будуть дорожчати і далі».

Висновок напрошується один - не слід покладати великі надії на те, що ціни на бензин приборкають. Радше пересічному українцеві слід приготуватися до нових проблем, адже подорожчання пального торкнеться не тільки автомобілістів, воно і накрутить тарифи на житлово-комунальні послуги, підвищить вартість польових робіт, що потім позначиться на цінах на продукти харчування, збільшить «мзду» за перевезення, у тому числі й авіа, а не за горами відпустки. В цілому особливо засмучуватися не варто. Якщо розібратися, то подібне ми вже переживали і, судячи з дій влади, переживемо ще не раз...



Нана Чорна (УНІАН)

