“Київенерго” почала готуватися до наступного опалювального сезону

Фінансовим планом компанії «Київенерго» цього року передбачено близько 145 млн. грн. на забезпечення якісної підготовки до опалювального сезону 2011/2012 року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

“Київенерго” вже розпочала відповідні роботи, зокрема, йдеться про розгортання ремонтних робіт енргообладнання у ТЕЦ і котельнях (котли, енергоблоки, допоміжне обладнання), електротехнічного обладнання (кабельні лінії, підстанції, силові трансформатори, вимикачі). Також розпочато підготовку теплових мереж, у тому числі за допомогою гідравлічних випробувань - один з обов’язкових заходів.

Цього року випробувальні роботи розпочнуться зі Святошинського району (житлові масиви Біличі, Новобіличі, Академмістечко, частково Святошин, Галагани). Заходи триватимуть до 16 травня у межах вулиці та провулку Омеляна Горбачова, вулиці Чистяківської, проспекту Перемоги, вулиць Миколи Ушакова, Уборевича, Чорнобильської, Осінньої, Жовтневої, Булаховського, Наумова, Підлісної, Олевської, Бахмацької, Клавдієвської, Гаршина, Рахманінова, проспекту Палладіна, вулиць Доброхотова, Семашка, Кільцевої дороги. Також у цей період проводитимуться планові ремонти районної котельні “Веркон” та станції теплопостачання “Біличі”.

«Під час випробувань ми повинні перевірити всі 9 тисяч км теплових мереж столиці. Звісно, випробування додають незручностей киянам влітку, але “Київенерго” не може відмовитись від цих робіт. Вони є запорукою комфорту споживачів узимку, адже при відсутності модернізації теплових мереж лише завдяки випробуванням компанія може попередити значну кількість пошкоджень під час опалювального сезону. Так, виявлені минулого року під час випробувань майже 1200 пошкоджень врятували киян від довготривалих ремонтів на цих ділянках узимку», - зауважив заступник технічного директора - головний інженер «Київенерго» Юрій ГЛАДИШЕВ.

У компанії інформують, що, згідно з технологічними вимогами та правилами безпеки, випробування проводяться тепломережною водою, охолодженою до температури не вище 40 градусів за Цельсієм, але з тиском, підвищеним на 25%, що відповідає нормативам.

“Київенерго” попереджає, що під час випробувань на вулицях, у садибах, підвалах будинків, де проходять тепломережі, можливі пошкодження трубопроводів з виникненням провалин та викидів води на поверхню. Про виявлені випадки слід повідомляти за телефоном інформаційно-довідкової служби “Київенерго”: 1588 або 201-58-79.