Уряд притягуватиме до відповідальності нафтотрейдерів, які не витримують ціновий коридор
Уряд притягуватиме до відповідальності нафтотрейдерів, які не витримують ціновий коридор при продажу бензину.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам міністр палива і вугільної промисловості Юрій БОЙКО.
«Є кілька трейдерів, які не витримують ціновий коридор, рекомендований експертно-аналітичною групою. Я вважаю, що це вже справа правоохоронних органів - припинити ці спекулятивні речі», - сказав Ю.БОЙКО.
Він також відзначив, що уряд, знизивши акциз, створив передумови для стабілізації ринку навіть в умовах зростання цін на нафту в світі.
«Я думаю, що ми найближчим часом звернемося до правоохоронних органів з тим, щоб притягти до відповідальності тих трейдерів, які використовують ці галопуючі ціни на нафту в світі, щоб витягнути спекулятивну складову», - наголосив міністр.
Він сказав, що уряд стежитиме за ситуацією на ринку.
Водночас міністр відзначив складність з цінами в світі на нафтовому ринку, і уряд за цим стежитиме.
Як повідомляв УНІАН, експертно-аналітична група (ЕАГ) з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості підвищила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до 9,95 грн./л, на дизельне пальне – до 9,45 грн./л. Таке рішення ЕАГ ухвалила на своєму засіданні 14 квітня.
Міністр енергетики і вугільної промисловості Ю.БОЙКО відзначив, що уряд вжив безпрецедентних заходів для стабілізації вітчизняного ринку нафтопродуктів, знизивши акцизи на бензин марки А-95 на 50 євро/тонна і на дизпальне – 30 євро/тонна. Міністр зазначив, що завдяки цим заходам ціна на нафтопродукти має стабілізуватися.
Нагадаємо, 6 квітня ц.р. ЕАГ підвищила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до 9,85 грн./л, на дизельне пальне – до 9,35 грн./л.