Уряд притягуватиме до відповідальності нафтотрейдерів, які не витримують ціновий коридор при продажу бензину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам міністр палива і вугільної промисловості Юрій БОЙКО.

«Є кілька трейдерів, які не витримують ціновий коридор, рекомендований експертно-аналітичною групою. Я вважаю, що це вже справа правоохоронних органів - припинити ці спекулятивні речі», - сказав Ю.БОЙКО.

Він також відзначив, що уряд, знизивши акциз, створив передумови для стабілізації ринку навіть в умовах зростання цін на нафту в світі.

«Я думаю, що ми найближчим часом звернемося до правоохоронних органів з тим, щоб притягти до відповідальності тих трейдерів, які використовують ці галопуючі ціни на нафту в світі, щоб витягнути спекулятивну складову», - наголосив міністр.

Він сказав, що уряд стежитиме за ситуацією на ринку.

Водночас міністр відзначив складність з цінами в світі на нафтовому ринку, і уряд за цим стежитиме.

Як повідомляв УНІАН, експертно-аналітична група (ЕАГ) з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості підвищила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до 9,95 грн./л, на дизельне пальне – до 9,45 грн./л. Таке рішення ЕАГ ухвалила на своєму засіданні 14 квітня.

Міністр енергетики і вугільної промисловості Ю.БОЙКО відзначив, що уряд вжив безпрецедентних заходів для стабілізації вітчизняного ринку нафтопродуктів, знизивши акцизи на бензин марки А-95 на 50 євро/тонна і на дизпальне – 30 євро/тонна. Міністр зазначив, що завдяки цим заходам ціна на нафтопродукти має стабілізуватися.

Нагадаємо, 6 квітня ц.р. ЕАГ підвищила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до 9,85 грн./л, на дизельне пальне – до 9,35 грн./л.