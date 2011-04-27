У Кіровоградській області в березні продажі бензину збільшились на 17,6%, дизпального - на 22,4%

Уберезні 2011року порівняноз попередніммісяцемроздрібні продажібензинув Кіровоградськійобласті через мережуАЗСзбільшилисяна17,6%,дизельногопального-на22,4%.

ПроцекореспондентуУНІАНповідомилив Головномууправлінністатистикив області.

Порівняноз березнем 2010року продажібензинускоротилисяна3,9%,дизельногопального-на8,6%.

Вберезні 2011року через мережуАЗСобластібулореалізовано4,9тис.тоннбензинунасуму59,4млн.грн.(61,6%загального продажу),дизельногопального-2,3тис.тоннна24,5млн.грн.,газустисненого-743тоннна4,8млн.грн.,газузрідженого-882тоннна7,7млн.грн.Всьогопроданосвітлихнафтопродуктівнасуму96,4млн.грн.

НайбільшоюпопулярністюкористувавсябензинмарокА-90-93,часткапродажуякого становила64,2%загальногообсягуреалізації.НайменшекупувалибензинмарокА-72-80(9,9%).

Продажсвітлихнафтопродуктіві газувберезні 2011року здійснювала241АЗС.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter