«Чорноморнафтогаз» збільшив платежі до бюджетів на 80%

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АРК) у січні-березні ц.р. перерахувало до Державного та місцевих бюджетів 128,328 млн. грн. податкових платежів і зборів, що на 80,4% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Зростання податкових та інших обов'язкових виплат пов'язане, в основному, із збільшенням ставок рентних платежів і введенням системи їх авансової оплати», - зазначив заступник голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Олександр КАЦУБА.

При цьому він уточнив, що «до Державного бюджету перераховано близько 120 млн. грн., понад 8 млн. грн. - до місцевих ».

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році «Чорноморнафтогаз» перерахував до Державного та місцевих бюджетів 338,2 млн. грн. податкових платежів і зборів, що на 34,7% більше, ніж за 2009 рік (251 млн. грн.).

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

У даний час на балансі ДАТ «Чорноморнафтогаз» перебувають 17 родовищ, з яких 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтові. Сумарні запаси всіх родовищ сьогодні становлять: по природному газу - 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату - 1231 тис. тонн, по нафті - 2530 тис. тонн.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз Україна».