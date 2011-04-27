На луганських шахтах видобуток вугілля зріс на 817 тис. тонн

На луганських шахтах за січень-березень 2011 видобуто 6627,3 тис. тонн вугілля - на 816,8 тис. тонн більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Луганської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, у І кварталі поточного року видобуток вугілля збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на ДП «Ровенькиантрацит» (+609,3 тис. тонн), ДП «Свердловантрацит» (+103,2 тис. тонн), ДП «Донбасантрацит »(81,4 тис. тонн), ДП «Антрацит» (+45,6 тис.тнн), ВАТ« Краснодонвугілля »(+86,4 тис.тонн). Зменшили видобуток ДП «Луганськвугілля» (-204,6 тис. тонн), «Первомайськвугілля» (-37,6 тис. тонн), ВАТ «Лисичанськвугілля» (-34,3 тис. тонн).

План видобутку вугілля на 2011 рік становить 25210 тис. тонн (+ 687,1 тис. тонн до плану 2010 року).

Також у повідомленні зазначено, що за січень-березень 2011 підприємства вугільної галузі області отримали з державного бюджету 515,2 млн. грн. (+204,2 млн. грн. До відповідного періоду 2010 року), в тому числі: держпідтримка на часткове покриття витрат із собівартості - 440,3 млн. грн. (+151,8 млн. грн. до відповідного періоду 2010 року); реструктуризація - 49,4 млн. грн. (+41,8 Млн. грн.); ВГРЧ - 25,5 млн. грн .. (+10,6 млн. грн.).