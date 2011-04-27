Середній рівень розрахунків споживачів за газ становить 76% - Азаров

Середній рівень розрахунків споживачів по областях України за природний газ з початку року становить 76%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час засідання Кабінету Міністрів.

Зокрема, він повідомив, що з початку року НАК «Нафтогаз України» реалізував приблизно 20 млрд. куб. м природного газу на суму 31 млрд. грн. «а в оплату надійшло лише 24 млрд. грн.», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що якнайгірший рівень оплати в Рівненській (27%) і Донецькій (43%) областях. Найбільшу заборгованість за спожитий газ мають «Київенерго» - приблизно 1,5 млрд. грн., теплопостачальні підприємства Харківської області - 842 млн. грн., Дніпропетровська область - 853 млн. грн.

«Керівників цих регіонів ми сьогодні послухаємо і запропонуємо організаційні висновки... Розмова з керівниками регіонів, де ці підприємства (з найбільшою заборгованістю за спожитий газ – УНІАН) нібито працюють, сьогодні буде такою ж. Обіцяю, що з власниками приватних компаній, які досі вважають, що у нас економіка не ринкова, ми також розберемося. Хочу сьогодні почути від вас, шановні колеги, що робиться для виправлення ситуації й розв’язання проблемних питань у вашій сфері управління з урахуванням підсумків проходження минулого опалювального сезону і забезпечення належної підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства й об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2011-2012 років», - наголосив прем'єр-міністр.