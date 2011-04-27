«Укртрансгаз» збільшить інвестиції в капремонти на 49%

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Україна» має намір у поточному році збільшити інвестиції в капітальні ремонти на 48,6% порівняно з 2010 роком - до 2,6 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні відзначається, що інвестиції в реконструкцію компресорних станцій в 2011 році сягнуть 1,5 млрд. грн., газопроводів та газорозподільних станцій - 1,22 млрд. грн., а в устаткування підземних сховищ газу - більше 200 млн. грн.

Також компанія зазначає, що в рамках виносу магістрального газопроводу (МГ) «Союз» з зсувонебезпечної ділянки Первомайського ЛВУМГ УМГ «Черкаситрансгаз» на 1532-1535 км розпочато укладання труби. За період з 15 по 22 квітня укладено майже 40% труби - 1450 м п.

ДК «Укртрансгаз» виконує реконструкцію власними потужностями, вже зварено в нитку 84% трубопроводу - 3243 м п. та проведено рентгеноконтроль 90% стиків - 295.

За словами головного інженера ДК «Укртрансгаз» Ігоря ЛОХМАНА, компанія активними темпами реалізує програму капітальних ремонтів на поточний рік, всі роботи по «Союзу» йдуть згідно з графіком і вже на початку липня будуть остаточно завершені.

Підключення новозбудованого ділянки планується виконати 5-7 липня цього року, і вже погоджено з російськими і європейськими партнерами.

На об'єкті працюють 6 трубоукладачів Komatsu і 2 - ТГ-502, 1 бульдозер САТ D&R, 2 - Komatsu і 3 - Б-170, а також по екскаватору ТК-1023 і САТ 220.

Нагадаємо, в 2010 році, порівняно з 2009 роком, інвестиції в капремонти зросли на 95,3% (на 854 млн. грн.) - до 1,75 млрд. грн.

Довідка УНІАН. МГ «Союз» (Оренбург-Держкордон) побудований СРСР в 1975-79 рр.. спільно з Болгарією, Угорщиною, НДР, Польщею та Чехословаччиною. Його початок - Оренбурзьке газоконденсатне родовище. Має проектну продуктивність 26 млрд. куб. м на рік, проектний тиск 7,5 МПа і довжина 1568,5 км. Загальна довжина труби виносу МГ з зсувонебезпечної ділянки - 3847 м п. зі 330-ю стиками.

ДК «Укртрансгаз» є оператором газотранспортної системи України.

Станом на 1 січня 2011 року, газотранспортна система ДК «Укртрансгаз» складається з 72 компресорних станцій, 110 цехів і 1451 газорозподільних станцій (ГРС). Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 38,6 тис. км, МР - 22,2 тис. км, і 16,4 тис. км газовідводів. Пропускна здатність ГТС України становить: на вході - 288 млрд. куб. м, на виході - 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в країни Європи - 142,5 млрд. куб. м.