Україна може звести до мінімуму імпорт російського газу - експерт

Україна через 5-7 років може звести до мінімуму імпорт російського газу й уникнути повторення «Харківських угод».

Таку думку висловив голова Української асоціації виробників альтернативного твердого палива Іван НАДЄЇН.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Асоціації.

Якщо цього не зробити, потрібно бути готовим платити 500 доларів і більше за 1 тис. куб. м. Або йти на значні політичні поступки Росії, як у випадку «Харківських угод». Варіанти можуть бути різні - від вступу до Митного союзу до передачі газотранспортної системи, вважає І.НАДЄЇН.

За його словами, знизити ціну на російський газ при такій ситуації на ринку, як зараз, буде неймовірно складно. Тим більше що РФ є монопольним постачальником «блакитного пального», а це ще більше ускладнює переговори. «Тому, якщо думати про майбутнє, у нас немає іншого виходу, крім як диверсифікувати постачання енергоресурсів і звести імпорт російського газу до мінімуму», - підкреслює експерт.

На думку І.НАНЄЇНА, домогтися зазначеної мети можна протягом 5-7 років. Для цього потрібно реалізувати Державну програму енергоефективності, збільшити власний видобуток газу і почати здійснювати постачання зрідженого газу. «У 2010 році споживання газу в Україні становило близько 55 млрд. куб. м. З них - 20 млрд. куб. м. становить власний газовидобуток, решта - російський імпорт. До 2015 року уряд взяв на себе зобов'язання знизити споживання газу на 20% за рахунок енергозберігаючих програм та до 10% збільшити частку відновлюваної енергетики в енергобалансі країни. Якщо на додаток до цього у нас з'явиться власний LNG-термінал і збільшиться видобуток українського газу, до 2016-2018 року ми зможемо імпортувати до 10 млрд. куб. м. «блакитного пального» з Росії. Це можна порівняти з показниками Польщі, яка в минулому році купила близько 9 млрд. куб. м. російського газу», - вважає експерт.

І.НАДЄЇН відзначає, що в Україні як і раніше нераціонально використовуються енергетичні ресурси. ККД котелень часто не перевищує 50-60%. Наприклад, в одному з районів Одеської області, де нещодавно були наші експерти, ККД старих котлів становить 35%, вони працюють по 40-50 років. І так по всій країні. «Я вже не кажу про втрати в тепломережах і надто високий показник енергоємності українського ВВП, що становить 0,63 кг умовного палива на одну гривню ВВП, що майже в два рази більше, ніж у США, Франції, Німеччини. Іншими словами, у нас є за рахунок чого скорочувати імпорт дорогого російського газу. Простий приклад - в Україні щорічно на полях спалюється близько 10 млн. тонн соломи. Якщо її використовувати як сировину для виробництва твердого біопалива, це дозволить заощадити близько 4 млрд. куб. м. газу», - додав експерт.