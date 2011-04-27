У Тернопільській області продажі бензину зменшилися на 13,2%, дизпального - на 1,7%

УТернопільськійобластівберезні 2011року обсягипродажубензину порівняноз березнем 2010року зменшилисьна13,2%,дизельногопального-на1,7%.

ЯкповідомиликореспондентуУНІАНв обласномууправлінністатистики,в ціломувберезнібулореалізовано4,321тис.тбензинуй3,619тис.тдизпального.

Всьогосвітлихнафтопродуктівйгазустисненогота скрапленогодляавтомобілів булопроданона98,9млн.грн.,знихна52,8млн.грн.(53,4%)-бензину,на38,3млн.грн.(38,8%)- дизельногопального,на3,8млн.грн.(3,8%) -газустисненогоі на4млн.грн.(4%) -газузрідженого.

БензинумаркиА-94-98булопродано1,697тис.т(на25,3%менше,ніж у березні 2010року)на21,317млн.грн.,маркиА-90-93-2,295тис.т(нарівніберезняминулогороку)на27,558млн.грн.,маркиА-72-80-328,4т(-20,2%)на3,874млн.грн.

Газустисненогодляавтомобілів булопродано593,7тна3,796млн.грн.,скрапленогогазудляавтомобілів -409,9тна3,974млн.грн.

Уціломувберезні2011 року,за даними обласногоуправліннястатистики,в області працювало182АЗС.

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