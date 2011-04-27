«Рокитнянський цукровий завод» побудує біогазову станцію

ВАТ «Рокитнянський цукровий завод» та Zorg Biogas AG (Швейцарія) підписали контракт на проектування біогазової станції.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії Zorg Biogas AG.

Згідно з повідомленням, станція буде утилізувати відходи виробництва цукру в біогаз і електроенергію. Електрична потужність комплексу складе 20 МВт.

У прес-службі відзначають, що біогазовий завод стане найбільшим не тільки в СНД, але і у всій східній Європі. Крім того, він стане найбільшим виробництвом біогазу на відходах цукрової промисловості в світі.

«Сировиною для станції стануть до 800 тонн пресованого цукрового жому і 800 тонн кукурудзяно-трав`яного силосу на добу в сезон. У маркетинговий рік станція буде працювати на 1200 тоннах кукурудзяного силосу на добу. 20 МВт електричної потужності будуть здавати в мережу за підвищеним «зеленим тарифом», - сказано в повідомленні.

Крім електроенергії біогазовий завод дозволить значно заощадити на мінеральних добривах. В ідеї будівництва закладені інноваційні рішення в галузі виробництва енергії з поновлюваних видів сировини, а саме використання суперурожайних багаторічних трав.

Повідомляють, що проект знайшов підтримку у губернатора Київської області Анатолія ПРИСЯЖНЮКА.

Відзначають також, що фінансування в обсязі 80 млн. євро планується за рахунок власних коштів і кредиту ЄБРР. За планами в 2011 році розробити проектну документацію, пройти узгодження та дозволи. Будівництво та пуск заплановані на 2012 рік.

Довідка УНІАН. ВАТ «Рокитнянський цукровий завод» входить до групи компаній «Сільгосппродукт». Обсяг переробки цукрових буряків становить 3000 тонн на добу.

Zorg Biogas AG виконує повний комплекс робіт з проектування, будівництва, налагодження та експлуатації біогазових станцій в 12-ти країнах світу. Чисельність персоналу «Зорг Біогаз Україна» складає 40 осіб, працює з 2007 року.