У Житомирській області продажі бензину впали на 1,2%, дизпального - зросли на 27%

У Житомирській області в березні продажі бензину скоротилися до березня 2010 року на 1,2%, дизпального - зросли на 27,1%.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Житомирській області.

"У натуральному вимірі моторного бензину в березні п.р. реалізовано 5,5 тис. т, що на 1,2% менше, ніж у березні 2010 року, дизпального - 4,2 тис. т (на 27,1% більше)", - сказано в прес-релізі управління.

Відзначається, що в Житомирській області в березні 2011 року суб'єктами господарювання (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями через мережу автозаправних та автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій продано у роздріб світлих нафтопродуктів і газу для автомобілів на загальну суму 123,7 млн. грн.

З них 67,1 млн. грн. (54,3%) становив роздрібний товарооборот від продажу моторного бензину, 43,8 млн. грн. (35,4%) - дизельного пального, 5,0 млн. грн. (4,0%) - газу стисненого для автомобілів і 7,8 млн. грн. (6,3%) - газу зрідженого для автомобілів.

Газу стисненого для автомобілів у березні 2011 р. було реалізовано 0,7 тис. т, зрідженого газу для автомобілів - 0,9 тис. т. В обсязі реалізованого бензину 37,2% припадало на продаж бензину марок А-94-98, 53 , 1% - А-90-93 та 9,7% - А-72-80.