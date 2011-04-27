НКРЕ підвищила роздрібні тарифи на електроенергію на травень

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів енергозабезпечуючих компаній на травень 2011 року на 0,7-3,9% порівняно зі встановленими для квітня ц.р.

Про це УНІАН повідомили в комісії з посиланням на постанову регулятора №694 від 22 квітня ц.р.

Зокрема, тарифи для споживачів першого класу напруги з 1 травня зростуть на 0,7% – до 62,71 коп. за кВт/год. (без ПДВ), для споживачів другого класу – на 3,9%, до 82,37 коп. за кВт/год. (без ПДВ).

Таким чином, за 5 місяців ц.р. роздрібний тариф для промислових і прирівняних до них споживачів, а також для бюджетних організацій зріс на 9,1% на першому класі й на 14,3% – на другому класі.