«Укрнафта» в І кварталі скоротила прибуток на 92%

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ПАТ «Укрнафта» у січні-березні п.р. скоротила чистий прибуток на 92% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 45,939 млн. грн.

Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому в офіційному інтернет-виданні Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

У повідомленні наголошується, що у січні-березні п.р. «Укрнафта» збільшила чистий дохід на 89,2% порівняно з аналогічним періодом 2010 року – до 6 млрд. 251,167 млн. грн., а також збільшила валовий дохід (виручку) від реалізації на 74,4% – до 9 млрд. 93,137 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році «Укрнафта» збільшила чистий прибуток у 7 разів порівняно з 2009 роком – до 2 млрд. 646,287 млн. грн.

ВАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».