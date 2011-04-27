Держава має намір зберегти контроль над тепловою генерацією після її приватизації - заступник міністра енергетики

Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Сергій ЧЕХ вважає необхідним закріпити у власності держави блокуючі пакети акцій у розмірі 25% в теплових генераціях. Про це він заявив під час засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації.

«Блокуючий пакет дозволить зберегти контроль на етапі проведення реформ та виконання інвестиційних зобов`язань», - уточнив С.ЧЕХ. Крім того, за його словами, наявність 25% дозволить не допустити внесення змін до статутів енергокомпаній з метою, наприклад, збільшення статутних капіталів для розмивання державної частки або виведення майна компанії на іншу юридичну особу.

Крім цього, зазначив С.ЧЕХ, вже через 3-5 років після продажу 25% акцій енергогенеруючих компаній і проведення реформування галузі, держава зможе отримати значний додатковий прибуток. «За рахунок приватного капіталу буде проведена модернізація існуючих потужностей і, відповідно, підвищена капіталізація компаній», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у квітні Кабінет Міністрів затвердив список з двох теплових генерацій і дев`яти енергопостачальних компаній, державні пакети акцій яких будуть приватизовані цього року. Уряд планує продати 50% акцій «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» та «Закарпаттяобленерго», 46% акцій «Черкасиобленерго», 45,1% акцій «Західенерго», 45% акцій «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% акцій «Донецькобленерго», 25,99% акцій «Тернопільобленерго», 25% акцій «Дніпроенерго» і «Київенерго». Після продажу пакетів держава збереже 25% +1 акцію в приватизованих генераціях.