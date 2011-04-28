Ціна російського газу для України повинна бути переглянута - Тігіпко

Віце-прем`єр-міністр, лідер партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО вважає неприпустимою поставку російського газу в Україну за ціною, яка перевищує середньоєвропейську, в той час як рівень добробуту громадян України залишається більш низьким, ніж у європейських державах.

Про це він заявив під час брифінгу в Кабінеті міністрів, повідомили УНІАН у прес-службі «Сильної України».

За словами С.ТІГІПКА, Харківські газові домовленості дали можливість знизити ціну на газ на 100 доларів за тисячу кубометрів, однак це відбулося при зростанні світових цін на газ, і тепер в переговорах з Росією потрібно послідовно продовжувати добиватися перегляду формули ціни газу для України. «Платити за газ більше від європейців Україна не повинна», – вважає С.ТІГІПКО.

Політик підкреслив, що Харківські угоди не поставили крапку в переговорах про ціну палива.

«Сказати, що ми задоволені, і Харківські угоди поставили крапку на проблемі так званого формульного визначення ціни на газ між Росією та Україною, я не можу», – сказав С.ТІГІПКО.

На його думку, необхідно продовжити перегляд формули формування ціни на газ для України. «Для вирішення цього питання обидві сторони повинні піти на компроміс», – підкреслив політик.