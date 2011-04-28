Клюєв доручив відповідальним особам контролювати підготовку до опалювального сезону

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ доручив відповідальним особам центральних і місцевих органів влади взяти під контроль стан підготовки житлового фонду, підприємств теплокомуненерго, водопровідно-каналізаційного господарства і соціально значущих об`єктів до майбутньої зими.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі А.КЛЮЄВА.

Одним з найскладніших завдань влади на поточний рік перший віце-прем`єр назвав забезпечення повних розрахунків за спожиті енергоносії, насамперед, за газ.

А.КЛЮЄВ повідомив, що через незадовільні розрахунки за енергоносії звільнено 8 керівників теплопостачальних підприємств у Дніпропетровській, Закарпатській, Кіровоградській і Харківській областях. Після таких заходів, за словами першого віце-прем`єра, показники щодо розрахунків у деяких регіонах стали поліпшуватися.

Водночас він відзначив задовільний рівень підготовки підприємств і об`єктів енергетики, комунального господарства до минулого опалювального сезону

За словами А.КЛЮЄВА, в окремих населених пунктах минулого року через погіршення погодних умов опалювальний сезон було розпочато до 6 жовтня, а на 15 жовтня 2010 р. було запущено в роботу 99,5% котельних. Водночас, відзначив він, на 15 жовтня 2009 р. працювали 32% котельних в країні.

А.КЛЮЄВ підкреслив, що поліпшити ситуацію дозволив постійний контроль з боку міжвідомчої робочої групи, яка щодня інформувала уряд про підготовку і проходження опалювального сезону.

Однак, за його словами, з початку опалювального сезону з місць надійшло 3 804 скарги з приводу незадовільного централізованого опалювання. Найбільше - з м. Києва (2 518) і Донецької області (845). Зовсім не надходило скарг з Вінницької, Волинської, Тернопільської, Чернігівської і Чернівецької областей.

Тимчасові відключення споживачів від теплопостачання відбувалися здебільшого через аварії на об`єктах ЖКГ, заявив А.КЛЮЄВ.

Він підкреслив, що через незадовільний стан комунальної інфраструктури саме регіональним програмам модернізації централізованих систем тепло- і водопостачання надається сьогодні значна увага.

А.КЛЮЄВ також відзначив, що надійність роботи енергетичної галузі була забезпечена завдяки своєчасному проведенню планових ремонтів енергоблоків теплових, атомних і гідроелектростанцій, ліній електропередачі; створенню до початку опалювального періоду резерву мазуту для теплоелектроцентралей; своєчасному закачуванню природного газу до підземних сховищ і його накопиченню в необхідних об`ємах; завантаженню АЕС ядерним паливом.

Разом з тим, за його словами, не було виконано минулого року план видобутку і поставок вугілля на теплові електростанції, що призвело до значного зростання на складах запасів вугілля «антрацитної» групи і дефіциту вугілля «газової» групи, зокрема, на електростанціях ВАТ «Західенерго».

А.КЛЮЄВ звернув увагу Міністерства енергетики і вугільної промисловості на необхідність скласти плани-графіки поставки енергетичного вугілля відповідно до затвердженого прогнозного балансу електроенергії, палива і витрат генеруючих компаній ТЕС на 2011 рік.