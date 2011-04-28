«Укргазвидобування» інвестує в компресорні станції 2 млрд. грн.

Найбільша в Україні газодобувна компанія «Укргазвидобування», яка є дочірньою компанією НАК «Нафтогаз Україна», має намір інвестувати до 2015 року у будівництво нових і реконструкцію діючих компресорних станцій (ДКС) близько 2 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошують, що «Укргазвидобування» продовжує реалізовувати програму з нарощування видобутку газу. Прогнозують, що до 2015 року компанія збільшить видобуток природного газу на 8% - до 16 млрд. куб. м на рік.

«Нарощування видобутку буде здійснено, в першу чергу, за рахунок будівництва 19-ти нових та реконструкції 6-ти діючих компресорних станцій. Загальний обсяг інвестицій на реалізацію цих заходів буде становити близько 2 млрд. грн.", - сказано в повідомленні.

Також компанія нагадує, що дожимні компресорні станції забезпечують підвищення тиску видобутого газу з метою подання його в магістральні газопроводи для транспортування. Таким чином, від роботи ДКС залежить постійний видобуток газу на виснажених родовищах. На сьогодні 65% видобутку природного газу компанії здійснюється за допомогою ДКС.

Довідка УНІАН. ДК «Укргазвидобування» є найбільшою газовидобувною компанією України. За підсумками 2010 року підприємствами Компанії видобуто 14,8 млрд. куб. м газу, майже 75% загального видобутку в Україні. ДК «Укргазвидобування» веде діяльність в 11 регіонах України.