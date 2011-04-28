Зірки шоу-бізнесу радять українцям, як заощадити енергію в квартирах

Співачка Alyosha і репер Мацу поділилися порадами, як можна заощадити енергію і зберегти тепло в квартирах до наступного опалювального сезону.

Як зазначила сьогодні на прес-конференції Alyosha, серед витратних методів - утеплення всього будинку (вартість якого складає близько 250 грн. / кв.м), що дозволить заощадити енергію на 40%. Вона також рекомендує замінити вікна на аналог з енергоефективними склопакетами, що дасть економію енергії в 50%.

Водночас, існують і невитратні методи, які може собі дозволити кожен українець. Зокрема, співачка радить не закривати меблями, шторами або елементами декору батареї, наклеїти під батареї відбивач або фольгу (заощадить 5% енергії), а також фарбувати батареї в коричневий колір.

Alyosha рекомендує не забувати продувати батареї перед початком опалювального сезону.

Як зазначив репер Мацу, економію енергії можуть дати засклені вікна у під`їздах.

У свою чергу заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Ольга РОМАНЮК радить встановити на батареї регулятори, за допомогою яких можна знижувати температуру в нічний час, а також під час відсутності мешканців квартири. За її словами, зменшення температури на один градус дасть економію енергії в квартирі на 5%.

Заступник міністра також рекомендує зменшити споживання гарячої води, на нагрів якої також йде теплова енергія. Вона додала, що в Україні невиправдано висока норма споживання води, що становить 120 літрів на день.