«Нафтохімік Прикарпаття» завершив перший квартал із прибутком 27 млн. грн.

ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (Надвірнянський НПЗ, Івано-Франківська обл.) завершило січень-березень з чистим прибутком 26,969 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2010 року чистий збиток підприємства становив 21,611 млн. грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому в інтернет-виданні Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

У повідомленні наголошують, що в січні-березні «Нафтохімік Прикарпаття» скоротив чистий дохід на 41,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року - до 579,801 млн. грн., а також скоротив валовий дохід (виручку) від реалізації на 42,1 % - до 695,925 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (Надвірнянський НПЗ, Івано-Франківська обл.) - одне з найстаріших українських нафтопереробних підприємств зі щорічною потужністю 2,6 млн. тонн.

26% акцій ВАТ «Нафтохімік Прикарпаття» належать Фонду держмайна України, близько 72% акцій контролюють компанії, близькі до групи «Приват».