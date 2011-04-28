Мінрегіонбуд розробляє механізм здешевлення кредитів населенню для утеплення будинків

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства розробляє механізм здешевлення кредитів населенню для реалізації енергоефективних заходів у житловому фонді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила заступник міністра Ольга РОМАНЮК.

«Ми закликаємо до повномасштабного утеплення будинків», - сказала вона.

Заступник міністра уточнила, що коли квартири в будинку утепляються локально, виникає конденсат, який може зашкодити сусідам, тому слід утепляти будинок в цілому – від першого до останнього поверху.

Водночас вона відзначила, що у зв`язку з падінням платоспроможності населення, міністерство шукає механізми фінансування термомодернізації будинків і інших енергозберігаючих заходів.

«Триває робота з фінансовими структурами, з банківськими структурами щодо спрощення отримання кредитів, зменшення відсоткових ставок, триває робота над розробкою механізму надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, можливо з відшкодуванням відсоткових ставок. Про перші результати ми зможемо повідомити у вересні цього року», - сказала вона.

Заступник міністра уточнила, що у вересні планується представити результати переговорів з банками щодо фінансових інструментів для реалізації енергоефективних заходів у житловому фонді.

Зокрема, переговори міністерство спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією ведуть з Національним банком, Укрексімбанком та іншими банками щодо того, як можна здешевити кредити населенню для побутових потреб, зокрема на термомодернізацію житлових будинків.

О.РОМАНЮК відзначила, що міністерство підтримує ідею про Державний фонд сприяння реалізації енергоефективних заходів, створення якого передбачене законопроектом про енергетичну ефективність житлових і громадських будівель, який перебуває на розгляді Кабінету міністрів.

Заступник міністра уточнила, що проти створення фонду виступають Мінфін і Мінекономрозвитку, оскільки він потребує державного фінансування.

Проте в Мінрегіонбуді вважають, що немає необхідності у щорічному державному фінансуванні фонду, достатньо передбачити держкошти одноразово для того, щоб мати можливість залучити приватні інвестиції, кошти міжнародних фінансових організацій.

«Держава не повинна брати повністю на себе відповідальність на утримання житлового фонду», - вважає О.РОМАНЮК.